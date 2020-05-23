Украинский националист, депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Мосийчук в интервью Украина.ру обсудил с журналистам Владиславом Мальцевым истоки украинского национализма и рассказал, как он пришел к идеям национализма

Налог на промывку мозгов. В Украине хотят взять националистов и радикалов на содержание государства © Андрей Лубенский Игорь Мосийчук в 1994 году стал членом УНА-УНСО (запрещённая в России организация).

В 1996 году был помощником-консультантом народного депутата Украины Юрия Тимы. В 1998 году Мосийчук вступил в Социал-националистическую партию Украины. В конце 2000 года Мосийчук издавал газету «Тихий ужас».

В 2010 году участвует в создании Социал-Национальной Ассамблеи. На выборах 2010 года был избран депутатом в Васильковский городской совет.

С 27 ноября 2014 года по август 2019 года — народный депутат Украины от Радикальной партии. В 2014 году стал заместителем командира батальона «Азов» (запрещённая в России организация) по связям с общественностью.