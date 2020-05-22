Свобода слова всегда являлась главным лозунгом в политическом лексиконе западной пропаганды. Так повелось еще с советских времен, когда критики «реального социализма» ставили СССР в пример информационное поле американского или европейского общества, настаивая на том, что в нем не присутствует никакой цензуры.
И это выигрышно смотрелось в глазах постсоветского обывателя в отличие от родного государства с нехитрым набором телеканалов и обязательной подпиской на «Правду». Хоть и было чистой воды лукавством…