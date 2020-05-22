Что стоит за современной «свободой слова»? Стоит ли за усилением цензуры новая холодная война? Откуда взялась глобальная цензура Запада и как быть США, в которых нет своего «Голоса Америки»?

Жить по Пелевину. Свободы слова больше нет, есть StopFake и YouTube © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

И это выигрышно смотрелось в глазах постсоветского обывателя в отличие от родного государства с нехитрым набором телеканалов и обязательной подпиской на «Правду». Хоть и было чистой воды лукавством…