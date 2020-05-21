В новой программе «Записки философа» писатель, философ Дмитрий Выдрин будет делится с вами своими размышлениями на актуальные темы.
Дмитрий Выдрин окончил философский факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 1994-1996 гг. был советником президента Украины Леонида Кучмы по вопросам внутренней политики.
В 2006 году стал народным депутатом Украины V созыва. В парламенте возглавил подкомитет по вопросам глобальной безопасности и стабильного развития комитета по иностранным делам.
В 2009 г. указом президента Виктора Ющенко назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В 2011-2013 гг. — внештатный советник президента Украины Виктора Януковича. С 2014 года занимается консалтингом в сфере политики и экономики.