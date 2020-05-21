В первом выпуске программы «Записки философа» Дмитрий Выдрин рассказал, перед каким выбором окажется русский человек после пандемии

В новой программе «Записки философа» писатель, философ Дмитрий Выдрин будет делится с вами своими размышлениями на актуальные темы.

Дмтрий Выдрин умозрительно об актуальном: Roma и Джульетто © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Леонида Кучмы по вопросам внутренней политики.

В 2006 году стал народным депутатом Украины V созыва. В парламенте возглавил подкомитет по вопросам глобальной безопасности и стабильного развития комитета по иностранным делам.

В 2009 г. указом президента Виктора Ющенко назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В 2011-2013 гг. — внештатный советник президента Украины Виктора Януковича. С 2014 года занимается консалтингом в сфере политики и экономики.