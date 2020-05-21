В 65-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Проигрывает ли Россия информационную войну?

— Чем Украине выгодны антироссийские санкции?

— Шансы Александра Лукашенко стать в 6 раз президентом Белоруссии?

Ищенко-VLOG: Почему Россия должна отказаться от западных социальных сетей и хостингов? © Скриншот из видео Украина.ру Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.