Политолог Владимир Корнилов рассказал, как опубликованные аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена будут использованы в предвыборной кампании на президентских выборах в США

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— против кого направлен опубликованный компромат: Порошенко или Байдена;

— какие последствия ждут Порошенко;

— как американская общественность отреагировала на опубликованные записи разговоров Байдена и Порошенко?

Кроме того, эксперт прокомментировал опрос группы «Рейтинг» на тему лучшего президента Украины.

Напомним, по данным опроса группы «Рейтинг», лучшим президентом Украины является Леонид Кучма (20%). На втором месте — Владимир Зеленский (16%), на третьем — Леонид Кравчук (13%). На четвертом месте — Петр Порошенко (12%), на пятом — Виктор Янукович (9%). И последнее место в рейтинге занимает Виктор Ющенко (6%).