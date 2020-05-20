Он, в частности, ответил на вопросы:
— против кого направлен опубликованный компромат: Порошенко или Байдена;
— какие последствия ждут Порошенко;
— как американская общественность отреагировала на опубликованные записи разговоров Байдена и Порошенко?
Кроме того, эксперт прокомментировал опрос группы «Рейтинг» на тему лучшего президента Украины.
Напомним, по данным опроса группы «Рейтинг», лучшим президентом Украины является Леонид Кучма (20%). На втором месте — Владимир Зеленский (16%), на третьем — Леонид Кравчук (13%). На четвертом месте — Петр Порошенко (12%), на пятом — Виктор Янукович (9%). И последнее место в рейтинге занимает Виктор Ющенко (6%).