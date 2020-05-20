Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— кто является лучшим президентом Украины;
— есть ли необходимость на Украине делать мусульманские праздники государственными;
— почему украинский радикал Сергей Стерненко до сих пор на свободе;
— уровень бедности на Украине из-за коронавируса будет расти?
По данным опроса группы «Рейтинг», лучшим президентом Украины является Леонид Кучма (20%). На втором месте — Владимир Зеленский (16%), на третьем — Леонид Кравчук (13%). На четвертом месте — Петр Порошенко (12%), на пятом — Виктор Янукович (9%). И последнее место в рейтинге занимает Виктор Ющенко (6%).