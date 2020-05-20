В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал опубликованные аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

— кто является лучшим президентом Украины;

— есть ли необходимость на Украине делать мусульманские праздники государственными;

— почему украинский радикал Сергей Стерненко до сих пор на свободе;

— уровень бедности на Украине из-за коронавируса будет расти?

По данным опроса группы «Рейтинг», лучшим президентом Украины является Леонид Кучма (20%). На втором месте — Владимир Зеленский (16%), на третьем — Леонид Кравчук (13%). На четвертом месте — Петр Порошенко (12%), на пятом — Виктор Янукович (9%). И последнее место в рейтинге занимает Виктор Ющенко (6%).