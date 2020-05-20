Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— почему Украина хочет пересмотреть торговую часть Соглашения об ассоциации с Европейским союзом;
— почему Европа квотирует украинские товары;
— пойдет ли Европейский союз навстречу Украине и изменит ли торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгейи. По словам министра, они договорились ускорить рассмотрение предложений в Еврокомиссии.