Политолог Владимир Воля рассказал, как Соглашение об ассоциации с ЕС повлияло на экономику Украины

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру

— почему Украина хочет пересмотреть торговую часть Соглашения об ассоциации с Европейским союзом;

— почему Европа квотирует украинские товары;

— пойдет ли Европейский союз навстречу Украине и изменит ли торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгейи. По словам министра, они договорились ускорить рассмотрение предложений в Еврокомиссии.