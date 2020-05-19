Политический аналитик Алексей Калиниченко рассказал Украине.ру о том, насколько в данный момент вероятен пересмотр торговой части соглашения об ассоциации с ЕС

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об обновлении торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. При этом он не сообщил других подробностей.

Украинские откровения: Европа грабит Украину, а США заводят в политический тупик © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.