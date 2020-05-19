- можно ли считать кинопроизводство одним из элементов пропаганды?
— почему в России не снимают патриотическое кино и кто мешает этому?
— эффективность украинской пропаганды в кино.
Ответы на эти и ряд других вопросов смотрите в нашем интервью!
- можно ли считать кинопроизводство одним из элементов пропаганды?
— почему в России не снимают патриотическое кино и кто мешает этому?
— эффективность украинской пропаганды в кино.
Ответы на эти и ряд других вопросов смотрите в нашем интервью!
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