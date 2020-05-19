"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики"
"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики"
© Міністерство охорони здоров'я України
- можно ли считать кинопроизводство одним из элементов пропаганды?

— почему в России не снимают патриотическое кино и кто мешает этому?

— эффективность украинской пропаганды в кино.

Ответы на эти и ряд других вопросов смотрите в нашем интервью!