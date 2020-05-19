Журналист и кинопродюсер Андрей Николаев в интервью интернет-изданию Украина.ру ответил на ряд актуальных вопросов о российском кинематографе:

"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики" © Міністерство охорони здоров'я України

— почему в России не снимают патриотическое кино и кто мешает этому?

— эффективность украинской пропаганды в кино.

Ответы на эти и ряд других вопросов смотрите в нашем интервью!