Народный депутат Украины IV и V созывов Евгений Филиндаш рассказал, почему бывшему лидеру одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко не вручили подозрение в убийстве, а признали потерпевшим. Соответствующее видео опубликовали 18 мая на YouTube-канале издания Украина.ру

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов: — Есть ли вероятность, что Сергей Стерненко попадет в тюрьму? — Почему Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко? *Деятельность организации запрещена на территории РФ