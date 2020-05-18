Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Есть ли вероятность, что Сергей Стерненко попадет в тюрьму?

— Почему Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 