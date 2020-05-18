Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Есть ли вероятность, что Сергей Стерненко попадет в тюрьму?
— Почему Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко?
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Есть ли вероятность, что Сергей Стерненко попадет в тюрьму?
— Почему Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко?
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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