В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал слова Владимира Познера, о том, что русский и украинский народы никогда не были братьями

«И насчет братского народа — я бывал на Украине довольно много до того, как все это происходило. У меня не было ощущения, что это братский народ. Все-таки "москали" — это слово существовало, безусловно. Очень многие на Украине не считали себя младшими братьями никак. Поэтому мне кажется, что это "братская — братская" — часть советской пропаганды», — сказал Владимир Познер.

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