«И насчет братского народа — я бывал на Украине довольно много до того, как все это происходило. У меня не было ощущения, что это братский народ. Все-таки "москали" — это слово существовало, безусловно. Очень многие на Украине не считали себя младшими братьями никак. Поэтому мне кажется, что это "братская — братская" — часть советской пропаганды», — сказал Владимир Познер.
Армен Гаспарян также ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какие шансы у Натальи Поклонской стать послом России в Киеве?
— Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ: зачем Украина идет на конфликт с Грузией?