Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какие страны СНГ наиболее интересны Китаю в экономическом и политическом планах и почему?
— Зачем китайским инвесторам украинское предприятие «Мотор Сич»?
— Можно ли из Украины сделать второй Китай?
— Почему американцы мешают Китаю реализовывать проект «Новый шёлковый путь»?
— Зачем Китай предоставил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов?
Напомним, «Новый шёлковый путь» — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.
Китай продвигает проект «Нового шёлкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, и в первую очередь — Центральной и Средней Азии. Китайцы называют эту концепцию — «один пояс — один путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету.