Китаист Николай Вавилов рассказал, какие интересы преследует Китай на постсоветском пространстве

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какие страны СНГ наиболее интересны Китаю в экономическом и политическом планах и почему?

— Зачем китайским инвесторам украинское предприятие «Мотор Сич»?

— Можно ли из Украины сделать второй Китай?

— Почему американцы мешают Китаю реализовывать проект «Новый шёлковый путь»?

— Зачем Китай предоставил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов?

Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Китай продвигает проект «Нового шёлкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, и в первую очередь — Центральной и Средней Азии. Китайцы называют эту концепцию — «один пояс — один путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету.