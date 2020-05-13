Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Состоятся ли местные выборы в срок?
- Насколько важна победа на местных выборах для партии «Слуга народа»?
— В каких регионах возможна реальная политическая борьба на местных выборах?
— Какие партии поделят голоса юго-восточного электората?
Напомним, 25 октября 2020 года на Украине пройдут выборы в местные органы власти. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международный республиканский институт — IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов.
Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы.