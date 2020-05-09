Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. В Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню Победы

Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику © скриншот Украина.ру Напомним, 9 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней.