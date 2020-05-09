Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику
Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику
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Киевляне несут цветы к памятникам Великой Отечественной войны и поют советские песни.

Напомним, 9 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней.    