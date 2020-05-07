В 63-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» или «Оппозиционный блок»: какая партия представляет интересы народа?

— Сохранились ли на Украине организованные ячейки борьбы за «русскость»?

— Охвачены ли большинство украинцев вирусом русофобии?

— В своем выступлении вы говорили, что Иосиф Сталин был против создания Союзных Республик, но за их автономию в составе России. Как это соотносится с последовавшей политикой коренизации?

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? © Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.