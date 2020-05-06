Журналист Армен Гаспарян рассказал, кто такой новый посол США на Украине и какие задачи он будет решать. Соответствующее видео опубликовали 6 мая на YouTube-канале издания Украина.ру

Генерал-губернатор Украины. США отправляют в Киев «военрука» © Public domain Дональд Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине. Им стал 71-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.

Дейтон возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода». Кроме того, Дейтон имеет опыт работы в России — в качестве военного атташе США.