На прошлой неделе пресс-служба Белого дома объявила, что Дональд Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине. Им стал 71-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.
Дейтон возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода». Кроме того, Дейтон имеет опыт работы в России — в качестве военного атташе США.