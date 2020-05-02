Сегодня 6 годовщина событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе. Для одних людей 2 мая - день победы над "Русской Весной". Для других это трагедия, ведь 2 мая были убиты 48 человек. В результате столкновений на Греческой площади погибло 6 одесситов. Позже, в этот же день, на Куликовом поле в Доме Профсоюзов погибли еще 42 человека

События в Одессе стали уроком для жителей Донбасса. Понимая, что и у них совсем скоро может быть своё 2 мая, они ушли в ополчение. В свою очередь, радикалы во главе с украинской властью, почувствовав свою безнаказанность, и сегодня продолжают геноцид русских на Украине.

2 мая 2014 года в рамках чемпионата Украины по футболу в Одессе проходил матч между одесской командой «Черноморец» и командой из Харькова «Металлист».

Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Зная о марше, пророссийские активисты решают пройти колонной параллельно евромайдановскому шествию, чтобы те, в свою очередь, не свернули на Куликово поле, где располагался лагерь "Антимайдана".

Чтобы избежать столкновений, между колоннами шла цепочка из сотрудников милиции.

Однако в 15:30 правоохранители потеряли контроль над ситуацией и на Греческой площади началась массовая драка. Люди били друг друга палками, кидали камни, "коктейли Молотова" и петарды. Позже началась стрельба. Из огнестрельного оружия были убиты 6 человек, четверо антимайдановцев и двое евромайдановцев.

Одесса, 2 мая: преступление и наказание © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Большинство людей, которые находились возле Дома профсоюзов, не принимали участия в боях на Греческой.

Поскольку часть антимайдановцев, которые участвовали в столкновениях, были заблокированы в торговом центре, другие же разошлись по домам, а третьи были раненые, то лишь малая часть активистов вернулась в лагерь.

У собравшихся на Куликовом поле стоял вопрос, как же действовать дальше. Первый вариант — разойтись по домам, второй — остаться и держать оборону. В итоге некоторые активисты покинули лагерь, а часть решила остаться.

Около 19:00 активисты Антимайдана забаррикадировались в Доме профсоюзов.

Плановая акция по устрашению. Как это было 2 мая 2014 года в Одессе, рассказывает агент-нелегал © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Также известно, что некоторые евромайдановцы смогли проникнуть в здание.

На видеокадрах видно, что люди в масках и с битами пытаются выломать дверь в кабинет. Кроме того, в здании уже горит лестница, однако никто из радикалов не пытается потушить огонь.

Как произошел пожар? В начале загорелась баррикада из-за попавшего в нее коктейля Молотова, потом огонь перекинулся на двери центрального входа. Далее загорается вестибюль, а затем лестница. Одновременно с этим от брошенного в окно коктейля Молотова загорается и второй этаж здания. Весь Дом профсоюзов охвачен токсичным дымом. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон.

Часть евромайдановцев пытались спасти людей. Они вызывали пожарных и скорую. Также принесли и установили под окном металлическую конструкцию, чтобы потерпевшие могли эвакуироваться из горящего здания.

Однако так поступали далеко не все. В частности, евромайдановец Николай Волков стрелял по окнам, а Всеволод Гончаревский добивал палкой выпрыгнувших из окна людей.

Другие же избивали эвакуированных активистов на улице. Третьи продолжали кидать "коктейли Молотова" в горящее здание.

Дитя Майдана Ходияк. Как участник событий 2 мая 2014 года и убийца попал в ТОП-100 влиятельных одесситов © Facebook, Сергей Александрович Ходияк Сергей Ходияк, расстреливавший антимайдановцев на Греческой.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибло 42 человека. Все они были сторонниками Антимайдана, 40 из них были одесситами.

Украинские радикалы избежали наказания за содеянное. Арестованы были как раз «куликовцы», которым посчастливилось в этот день остаться в живых. Именно их обвинили в организации беспорядков. Также буквально на следующий день МВД Украины заявило, что люди в Доме профсоюзов сами подожгли здание. И, похоже, такая позиция очень удобна украинской власти.

Кроме того, существует мнение, что сожжение людей в Доме профсоюзов было спланировано заранее.

Во-первых, после боев на Греческой площади часть антимайдановцев осталась заблокированной в торговом центре, но разъярённая толпа не стала их трогать. Никто не кидал "коктейли Молотова" и не стрелял в окна торгового центра.

Во-вторых, милиция и МЧС долгое время никак не реагировали на происходящее на Куликовом поле. А пожарные ехали к горящему зданию больше 40 минут.

Отец за сына. Он жалеет о том, что не был 2 мая 2014 года в горящем Доме профсоюзов © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк Цезарь Баджалидзе рассказ израильскому журналисту, что принимал участие в событиях 2 мая в Одессе. Он заявил, что будущий спикер Верховной Рады Андрей Парубий приказал радикалам разогнать Антимайдан.

"Парубия приказ был — ломать все, жечь все, что будет на дороге. В Одессе командовал он. Он дал четкую команду — приехать, выйти, разрушить все, поджечь и уйти", — заявил Баджалидзе.

Циничной была и реакция промайдановской общественности.

Так, ныне покойная Екатерина Гандзюк на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарила евромайдановцев за то, что те, по ее мнению, 2 мая в Одессе остановили плесень.

А народный депутат Украины 7 созыва Ирина Фарион объявила трагедию в Одессе проявлением настоящего украинского духа.

«Браво, Одесса. Жемчужина украинского Духа. Родина великих националистов Ивана и Юрия Лип. Пусть горят черти в аду. Лучшие повстанцы — это футбольные фанаты. Браво».

Историк Васильев: 2 мая 2014 года обезглавило пророссийские силы в Одессе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Немировский написал на своей странице в «Фэйсбуке» следующее: «Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и задержание вооружённых террористов, считаются законными».

Также на официальном сайте «Правого сектора»* появилась статья, в которой события 2 мая автор называет «ликвидацией путинского шабаша»: «2 мая 2014-го стало ещё одной светлой страницей нашей отечественной истории. В этот день, несмотря на усилия сотрудников МВД, небезразличная общественность ликвидировала шабаш путинский наёмников и рядовых дегенератов в Одессе».

Послемайданные украинские власти не считали сожжение людей в Одессе преступлением. За 6 лет виновные так и не наказаны.

И в то же время перед президентскими выборами кандидаты во время дебатов падают на колени перед матерями, чьи сыновья не вернулись с АТО. Но никто из кандидатов так не вспомнил о погибших 2 мая в Одессе.

26 апреля 2019 года депутат «Оппозиционного блока» Игорь Шурма, выступая перед коллегами, заявил, что 2 мая 2014 года в Одессе прошла «по-звериному спланированная античеловеческая акция». Реакция депутатов на правду была бурной: крики возмущения и отключение микрофона.

Буквально через день, 27 апреля, в СМИ появилась информация об открытии на заднем дворе одесского Дома профсоюзов шашлычной. На вполне объяснимое возмущение горожан председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский заявил, что не знает, кто поставил мангал и что он не видит ничего плохого в открытии шашлычной на этом месте.

«Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу — он никому не мешает», — заявил Буратынский.

Подобный цинизм и безнаказанность продолжаются уже целых 6 лет.

* Организация запрещена в РФ