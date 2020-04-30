В 62-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— нужно ли судить Виктора Януковича и его однопартийцев за поощрение национализма;

— есть ли будущее у Юлии Тимошенко в украинской политике;

— почему у Владимира Зеленского до сих пор высокий рейтинг;

— как будут развиваться украино-российские отношение в ближайшее время;

— как он относится к Эдуарду Лимонову.

Ищенко: Нефёдову и Верланову ничего не грозит, так как в Украине никому не выгодно вскрывать коррупционные схемы © Владимир Трефилов Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.