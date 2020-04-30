— нужно ли судить Виктора Януковича и его однопартийцев за поощрение национализма;
— есть ли будущее у Юлии Тимошенко в украинской политике;
— почему у Владимира Зеленского до сих пор высокий рейтинг;
— как будут развиваться украино-российские отношение в ближайшее время;
— как он относится к Эдуарду Лимонову.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.