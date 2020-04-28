Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины получил нового руководителя
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины получил нового руководителя
© скриншот с видео "112 Украина"
Напомним, Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины на своем сайте объявил, что после завершения карантина приступит к проверке независимого телеканала КРТ. При этом никаких официальных бумаг с какими-либо претензиями в адрес телеканала не поступало.