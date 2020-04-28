Вместе с телеведущим и хип-хоп-исполнителем Тариком Незалежко издание Украина.ру обсудило давление Национального совета по теле- и радиовещанию Украины на канал КРТ, актуальные тренды в украинских СМИ и запросы современной молодежи
Напомним, Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины на своем сайте объявил, что после завершения карантина приступит к проверке независимого телеканала КРТ. При этом никаких официальных бумаг с какими-либо претензиями в адрес телеканала не поступало.
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