Кроме того, эксперт ответила на ряд актуальных вопросов:
— Будет ли Саакашвили мстить Порошенко?
— Есть ли шансы у Саакашвили стать премьер-министром Украины?
— Какие итоги правления Зеленского?
— Кто из украинских политиков сможет исправить экономическую и социальную ситуацию в стране?
— Ждет ли Украину федерализация?
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером страны по реформам.
Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. После конфликта с Петром Порошенко в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В мае 2019 года Зеленский вернул ему гражданство.