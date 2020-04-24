Украинский юрист Татьяна Монтян объяснила, зачем Зеленскому понадобился Михаил Саакашвили на посту вице-премьера

Мастер фееричного жанра. ТОП-3 скандалов Саакашвили © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Будет ли Саакашвили мстить Порошенко?

— Есть ли шансы у Саакашвили стать премьер-министром Украины?

— Какие итоги правления Зеленского?

— Кто из украинских политиков сможет исправить экономическую и социальную ситуацию в стране?

— Ждет ли Украину федерализация?

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером страны по реформам.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. После конфликта с Петром Порошенко в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В мае 2019 года Зеленский вернул ему гражданство.