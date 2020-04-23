В частности, Скачко рассказал:

— почему возвращают Саакашвили; 
— кто ещё из «варягов» может вернуться на ответственные посты в украинском правительстве; 
— каковы будут последствия; 
— кто больше всех пострадает.

Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером страны по реформам. Вопрос о назначении Саакашвили могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.

Экс-президент Грузии Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. После конфликта с Петром Порошенко в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В мае 2019 года Зеленский вернул ему гражданство.

 