Журналист Владимир Скачко прокомментировал возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику. Соответствующее видео опубликовали 23 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру

В частности, Скачко рассказал:

— почему возвращают Саакашвили;

— кто ещё из «варягов» может вернуться на ответственные посты в украинском правительстве;

— каковы будут последствия;

— кто больше всех пострадает.

Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером страны по реформам. Вопрос о назначении Саакашвили могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.

Экс-президент Грузии Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. После конфликта с Петром Порошенко в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В мае 2019 года Зеленский вернул ему гражданство.