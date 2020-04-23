В полевом госпитале в Бергамо российские специалисты совместно с итальянскими коллегами приняли 70 пациентов.
Российские военные специалисты прибыли в Ломбардию в конце марта для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Эта провинция оказалась наиболее пострадавшей от болезни.
Накануне в Мессине из больницы также выписали 100-летнюю жительницу Сицилии Кончетту Ленци. В конце марта у нее выявили коронавирус. На кадрах видно, как медицинский персонал аплодирует Ленци и поздравляет ее с выздоровлением.