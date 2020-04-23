В итальянском Бергамо российские военные врачи и медицинские сестры получают цветы от выздоровевших итальянцев в знак благодарности. Соответствующее видео 23 апреля опубликовали на YouTube-канале издания Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Российские военные специалисты прибыли в Ломбардию в конце марта для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Эта провинция оказалась наиболее пострадавшей от болезни.

Накануне в Мессине из больницы также выписали 100-летнюю жительницу Сицилии Кончетту Ленци. В конце марта у нее выявили коронавирус. На кадрах видно, как медицинский персонал аплодирует Ленци и поздравляет ее с выздоровлением.