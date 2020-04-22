Около 500 участников акции требовали, чтобы власти обратили внимание на трудности, которые испытывает бизнес во время карантина. Также они не согласны с тем, что работу продолжают супермаркеты и строительный гипермаркет «Эпицентр».
Городские власти приняли решение о закрытии всех продуктовых рынков на территории города после того, как центральное правительство пригрозило принятием мер по отношению к руководству города.
В понедельник, 6 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работа рынков способствует распространению пандемии. Местные власти саботируют решения о закрытии рынков, так как люди на них получают доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.