Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год
Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год
© REUTERS, AP/Stringer
— Главные политические ошибки Владимира Зеленского;

— Почему за год нет никаких кардинальных изменений в экономике и социальной сфере?

— Кто виновен в бездействии нынешней власти?

— Почему на Западной Украине популярны фашистские взгляды?

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. Год назад Зеленского поддержали более 73% избирателей.

По данным опроса КМИС, если бы выборы президента проходили в апреле 2020 года, то за Зеленского отдали бы свои голоса 44% украинцев. 