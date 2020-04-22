— Главные политические ошибки Владимира Зеленского;
— Почему за год нет никаких кардинальных изменений в экономике и социальной сфере?
— Кто виновен в бездействии нынешней власти?
— Почему на Западной Украине популярны фашистские взгляды?
21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. Год назад Зеленского поддержали более 73% избирателей.
По данным опроса КМИС, если бы выборы президента проходили в апреле 2020 года, то за Зеленского отдали бы свои голоса 44% украинцев.