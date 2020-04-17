Людей, которые применяют средства защиты, мало. Продавцы в большинстве своем не используют маски и перчатки. Некоторые из них кашляют над продуктами, не прикрываясь.
Товар, выставленный в открытых холодильных витринах, не закрыт пленкой, а это значит, что на него могут осесть вирусы.
«Привоз» уже был очагом смертельной болезни. Во время эпидемии в 1902 году рынок стал рассадником чумы.
По состоянию на 17 апреля на Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 501 — за последние сутки.