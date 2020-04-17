Если на улицах Одессы и в магазинах стало находиться меньше людей, то про знаменитый рынок «Привоз» таких выводов не сделаешь. Посетителей много: преимущественно это пожилые люди и семьи с детьми.

Людей, которые применяют средства защиты, мало. Продавцы в большинстве своем не используют маски и перчатки. Некоторые из них кашляют над продуктами, не прикрываясь.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Привоз» уже был очагом смертельной болезни. Во время эпидемии в 1902 году рынок стал рассадником чумы.

По состоянию на 17 апреля на Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 501 — за последние сутки.