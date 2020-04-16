Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич прокомментировал изданию Украина.ру закрытие крупнейшего украинского угольного предприятия "Павлоградуголь"

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— чем опасны пожары в Чернобыле;

— есть ли на Украине системный кризис в энергетике;

— стоит ли ожидать закрытия других угольных предприятий;

— как коронавирус и карантин повлияли на энергетику Украины;

— стоит ли ожидать снижения цен на энергоносители.

Руководство энергохолдинга «ДТЭК» приняло решение вывести в простой угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», где работают более 20 тыс. человек.

Ранее энергохолдинг в связи с отсутствием спроса на уголь сообщил о выводе в простой шахт «Добропольеуголь» и «Белозерская».

Напомним, «ДТЭК Энерго» в 2019 году сократил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом.