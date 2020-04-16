Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— чем опасны пожары в Чернобыле;
— есть ли на Украине системный кризис в энергетике;
— стоит ли ожидать закрытия других угольных предприятий;
— как коронавирус и карантин повлияли на энергетику Украины;
— стоит ли ожидать снижения цен на энергоносители.
Руководство энергохолдинга «ДТЭК» приняло решение вывести в простой угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», где работают более 20 тыс. человек.
Ранее энергохолдинг в связи с отсутствием спроса на уголь сообщил о выводе в простой шахт «Добропольеуголь» и «Белозерская».
Напомним, «ДТЭК Энерго» в 2019 году сократил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом.