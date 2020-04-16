Политолог, журналист Армен Гаспарян рассказал Youtube-каналу Украина.ру, должны ли Россия и Белоруссия помочь Киеву потушить пожар в Чернобыле

Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

14 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении пожаров, чему поспособствовал дождь.

По данным Центра ФОБОС, для ликвидации пожара в Чернобыле прошедших кратковременных дождей недостаточно.

Ветер в ближайшие сутки начнет усиливаться, что создаст благоприятные условия для раздувания и возобновления пожаров в зоне отчуждения.

По мнению специалистов, воздушные потоки из Чернобыля могут затронуть пограничные регионы России: Курскую, Воронежскую и Белгородскую области.

Использовано видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.