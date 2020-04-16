Напомним, 4 апреля начался сильный лесной пожар в Чернобыле, который не могли потушить 10 дней.
14 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении пожаров, чему поспособствовал дождь.
По данным Центра ФОБОС, для ликвидации пожара в Чернобыле прошедших кратковременных дождей недостаточно.
Ветер в ближайшие сутки начнет усиливаться, что создаст благоприятные условия для раздувания и возобновления пожаров в зоне отчуждения.
По мнению специалистов, воздушные потоки из Чернобыля могут затронуть пограничные регионы России: Курскую, Воронежскую и Белгородскую области.
Использовано видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.