Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины
Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины
© REUTERS, ANI
Напомним, 4 апреля начался сильный лесной пожар в Чернобыле, который не могли потушить 10 дней.

14 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении пожаров, чему поспособствовал дождь.

По данным Центра ФОБОС, для ликвидации пожара в Чернобыле прошедших кратковременных дождей недостаточно.

Ветер в ближайшие сутки начнет усиливаться, что создаст благоприятные условия для раздувания и возобновления пожаров в зоне отчуждения.

По мнению специалистов, воздушные потоки из Чернобыля могут затронуть пограничные регионы России: Курскую, Воронежскую и Белгородскую области.

Использовано видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.