В 202-й серии спецпроекта «Из Украины в Россию» Светлана Пикта расскажет о разнице между школьным обучением онлайн в России и на Украине

Из Украины в Россию №197: прощание с Калининградом © Скриншот с видео Украина.ру Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.