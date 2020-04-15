Вы узнаете, как проходит дистанционное обучение в российских школах.
Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
Вы узнаете, как проходит дистанционное обучение в российских школах.
Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
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