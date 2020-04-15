На утро 15 апреля в России зафиксировано 24,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 1986 человек, летальных исходов 198.
Всего в мире почти два миллиона заболевших, количество летальных исходов приближается к 127 тысячам.
На утро 15 апреля в России зафиксировано 24,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 1986 человек, летальных исходов 198.
Всего в мире почти два миллиона заболевших, количество летальных исходов приближается к 127 тысячам.
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