Каждый регион России вырабатывает свою стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией. Не является исключением и Ялта. Как город готовится к противостоянию с болезнью, что предпринимает администрация, какие меры принимаются? На эти вопросы Украине.ру ответил глава администрации Ялты Иван Имгрунт

На утро 15 апреля в России зафиксировано 24,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 1986 человек, летальных исходов 198. Всего в мире почти два миллиона заболевших, количество летальных исходов приближается к 127 тысячам.