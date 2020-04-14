Очередной выпуск программы «Ищем смыслы» с журналистом Арменом Гаспаряном вышел на Youtube-канале Украина.ру 14 апреля

В нем эксперт назвал победителя в «нефтяной войне», спрогнозировал социальные последствия пандемии коронавируса, рассказал, чем закончится конфликт Трампа и ВОЗ.

Он также глубоко погрузился в американскую политику и объяснил, как повлияет сексуальный скандал на перспективы Джо Байдена стать президентом США.

Временный нефтяной компромисс © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Уровень добычи, от которого идут сокращения — тот, который фиксировался в октябре 2018 года. Однако для России и Саудовской Аравии сокращения будут идти от показателя 11 млн баррелей в сутки.

Снижать будут на 23%, 18% и 14% соответственно. Особые условия выторговала себе и Мексика: страна снизит добычу только на 100 тыс. б/с за май-июнь, еще 300 тыс. за нее сократят США.