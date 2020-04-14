Политолог Олег Олещук объяснил, в чем опасность дефолта для Украины. Соответствующее видео опубликовали 14 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина

— возможны ли массовые протесты на Украине из-за экономических последствий коронавируса;

— как долго будет длиться карантин на Украине;

— открытие рынка земли: за или против;

— поможет ли рынок земли улучшить финансовое состояние граждан;

— как открытие рынка земли повлияет на рейтинг Владимира Зеленского.

По данным на 14 апреля, коронавирусом заболели свыше 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших находится на территории США (587 173), Испании (170 099) и Италии (159 516). В России 21 058 заболевших, а на Украине — 3372.