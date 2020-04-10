Украинский юрист Татьяна Монтян рассказала, почему открытие рынка земли - это благо для народа

Битва мнений. Открытие рынка земли на Украине: «за» и «против» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Противоречат ли карантинные меры законодательству Украины?

— Почему украинская власть не вводит режим чрезвычайного положения в стране?

— Какие меры борьбы с коронавирусом вводят в Германии и чем они отличаются от тех мер, которые вводят на Украине?

— Отмена моратория на продажу земли: за или против?

По данным на 10 апреля, коронавирусом заболели более 1,5 млн человек. Больше всего заболевших находится на территории США (468 895), Испании (153 222) и Италии (143 626). В России 11 917 заболевших, а на Украине — 2 203.