В новом выпуске «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал следующие темы:

— Будет ли США участвовать в переговорах ОПЕК+?

— Согласится ли Дональд Трамп снизить количество добываемой нефти?

Переговоры ОПЕК+. Геополитический анализ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

— Какие шансы у Владимира Зеленского принять закон о банках?

— Почему МВФ выдвинул новые требования для Украины?

— Как долго продлится союз Владимира Зеленского и Петра Порошенко?

Напомним, страны ОПЕК+ стремятся договориться о заключении сделки, чтобы остановить кризисное снижение цен на нефть.

По данным Bloomberg, участники переговоров согласны, что добычу следует снизить на 10 млн баррелей в сутки, но расходятся в вопросе о том, как разделить по странам объемы снижения. При этом уточняется, что Дональд Трамп не желает обсуждать сделку в формате ОПЕК+.