— Будет ли США участвовать в переговорах ОПЕК+?
— Согласится ли Дональд Трамп снизить количество добываемой нефти?
— Как долго будут сохраняться низкие цены на нефть?
— Какие шансы у Владимира Зеленского принять закон о банках?
— Почему МВФ выдвинул новые требования для Украины?
— Как долго продлится союз Владимира Зеленского и Петра Порошенко?
Напомним, страны ОПЕК+ стремятся договориться о заключении сделки, чтобы остановить кризисное снижение цен на нефть.
По данным Bloomberg, участники переговоров согласны, что добычу следует снизить на 10 млн баррелей в сутки, но расходятся в вопросе о том, как разделить по странам объемы снижения. При этом уточняется, что Дональд Трамп не желает обсуждать сделку в формате ОПЕК+.