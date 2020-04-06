Журналист издания Украина.ру Мокей Русинов рассказал, как в Крыму борются с коронавирусом

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Во всем мире коронавирусом уже заразились более миллиона человек. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.