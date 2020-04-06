По данным на 6 апреля, в Крыму зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Всего в России — 6 349 заболевших.
Во всем мире коронавирусом уже заразились более миллиона человек. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.
По данным на 6 апреля, в Крыму зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Всего в России — 6 349 заболевших.
Во всем мире коронавирусом уже заразились более миллиона человек. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.
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