Кроме того, Любовь Титаренко ответила на ряд актуальных вопросов:

— Оказывает ли финансовую поддержку государство украинским театрам?

— Снизилось ли давление радикалов на сторонников мира на Донбассе?

— Какова роль искусства и деятелей культуры во время всеобщего карантина?

— Чем заняться украинцам на карантине?

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Напомним, с 6 апреля на Украине начали действовать новые карантинные ограничения. В частности, запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Также запрещается гулять в парках и по набережным, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, украинцы должны носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность.