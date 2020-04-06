Кроме того, Любовь Титаренко ответила на ряд актуальных вопросов:
— Оказывает ли финансовую поддержку государство украинским театрам?
— Снизилось ли давление радикалов на сторонников мира на Донбассе?
— Какова роль искусства и деятелей культуры во время всеобщего карантина?
— Чем заняться украинцам на карантине?
Напомним, с 6 апреля на Украине начали действовать новые карантинные ограничения. В частности, запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.
Также запрещается гулять в парках и по набережным, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, украинцы должны носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность.