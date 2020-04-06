Актриса Любовь Титаренко в скайп-интервью для издания Украина.ру рассказала, как выживают украинские театры в период карантина

Кроме того, Любовь Титаренко ответила на ряд актуальных вопросов:

— Оказывает ли финансовую поддержку государство украинским театрам?

— Снизилось ли давление радикалов на сторонников мира на Донбассе?

— Какова роль искусства и деятелей культуры во время всеобщего карантина?

— Чем заняться украинцам на карантине?

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Также запрещается гулять в парках и по набережным, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, украинцы должны носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность.