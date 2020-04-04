Социолог Евгений Копатько в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал, как изменится мир из-за глобального экономического кризиса

Эксперт также ответил на ряд актуальных вопросов:

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

— Какие меры нужно предпринять для минимизации последствий кризиса?

— Как карантинный меры повлияют на рейтинг мировых лидеров?

— Зачем Украина открыла рынок земли, поможет ли ей это спасти экономику страны?

По данным на 3 апреля, коронавирусом заболели более 1 млн человек. Больше всего заболевших находится на территории США (245 373), Италии (115 242) и Испании (112 065). В России 4150 заболевших, а на Украине — 942.