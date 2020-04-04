Эксперт также ответил на ряд актуальных вопросов:
- Какие страны наиболее подготовлены к экономическому кризису и меньше всего пострадают?
— Какие меры нужно предпринять для минимизации последствий кризиса?
— Как карантинный меры повлияют на рейтинг мировых лидеров?
— Зачем Украина открыла рынок земли, поможет ли ей это спасти экономику страны?
По данным на 3 апреля, коронавирусом заболели более 1 млн человек. Больше всего заболевших находится на территории США (245 373), Италии (115 242) и Испании (112 065). В России 4150 заболевших, а на Украине — 942.