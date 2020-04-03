Эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какие меры власти стран Латинской Америки принимают в борьбе с коронавирусом?
— Какими будут социальные и экономические последствия эпидемии для Латинской Америки?
— В каком состоянии медицина в странах Латинской Америки?
По данным на 3 апреля, коронавирусом заболели более 1 миллиона человек. Больше всего заразившихся инфекцией находится на территории США (245 373), Италии (115 242) и Испании (112 065).
В Латинской Америке по количеству заболевших лидируют следующие страны: Бразилия (8066), Чили (3404), Эквадор (3163).