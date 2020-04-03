Журналист Олег Ясинский в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал, какова ситуация с распространением коронавируса в Латинской Америке

Эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какие меры власти стран Латинской Америки принимают в борьбе с коронавирусом?

— Какими будут социальные и экономические последствия эпидемии для Латинской Америки?

— В каком состоянии медицина в странах Латинской Америки?

По данным на 3 апреля, коронавирусом заболели более 1 миллиона человек. Больше всего заразившихся инфекцией находится на территории США (245 373), Италии (115 242) и Испании (112 065).

В Латинской Америке по количеству заболевших лидируют следующие страны: Бразилия (8066), Чили (3404), Эквадор (3163).