Эксперт прокомментировал следующие темы:
— Какими будут социальные, экономические и политические последствия открытия рынка земли на Украине?
— Спасет ли транш МВФ экономику Украины?
— Коалиции в Раде: игры украинских олигархов;
— Эпидемия коронавируса: ситуация в Белоруссии;
— Когда закончится пандемия?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.