В новом выпуске программы «Ищенко о главном» Youtube-канала Ukraina.ru политолог Ростислав Ищенко объяснил самые резонансные события последних дней и дал прогноз на ближайшее время

Эксперт прокомментировал следующие темы:

— Какими будут социальные, экономические и политические последствия открытия рынка земли на Украине?

— Спасет ли транш МВФ экономику Украины?

— Коалиции в Раде: игры украинских олигархов;

— Эпидемия коронавируса: ситуация в Белоруссии;

— Когда закончится пандемия?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.