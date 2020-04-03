В 58-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» политолог Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Когда и как произойдет развал Украины?

— Сможет ли Юго-восток Украины в ближайшем будущем войти в состав России?

— Если президентом США станет Джо Байден, то какую политику он будет вести в отношении Украины?

Ищенко VLOG: Снимут ли санкции с России из-за коронавируса? © Скриншот с видео Украина.ру Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.