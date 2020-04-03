— Когда и как произойдет развал Украины?
— Сможет ли Юго-восток Украины в ближайшем будущем войти в состав России?
— Если президентом США станет Джо Байден, то какую политику он будет вести в отношении Украины?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.