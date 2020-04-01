Кроме того, депутат ответил на ряд актуальных вопросов:

— Финансовая помощь МВФ может спасти страну от дефолта?

— Есть ли политическое будущее у Владимира Зеленского?

— Ожидать ли Киеву масштабных протестов?

— Сможет ли справиться с эпидемией новый министр Здравоохранения Максим Степанов?

Что будем есть? Кому нужна продажа украинской земли в разгар эпидемии
Что будем есть? Кому нужна продажа украинской земли в разгар эпидемии
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Верховная рада в соответствии с требованиями МВФ приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых).

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».    