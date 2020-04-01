Народный депутат Украины Илья Кива рассказал, к каким социальным последствиям приведет открытие рынка земли

Кроме того, депутат ответил на ряд актуальных вопросов:

— Финансовая помощь МВФ может спасти страну от дефолта?

— Есть ли политическое будущее у Владимира Зеленского?

— Ожидать ли Киеву масштабных протестов?

— Сможет ли справиться с эпидемией новый министр Здравоохранения Максим Степанов?

Что будем есть? Кому нужна продажа украинской земли в разгар эпидемии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».