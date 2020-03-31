После нескольких часов переговоров граждане Украины, эвакуированные с индонезийского острова Бали с пересадкой в Дохе, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На кадрах, снятых в аэропорту «Борисполь» в Киеве в ночь на 30 марта, часть пассажиров двух рейсов просят сотрудников таможенной службы пригласить кого-то для ведения переговоров. Эвакуированным предлагалось разместиться в одной из гостиниц Киева за государственный счет или же выбрать другие отели на 14 дней за 169 евро (с подселением) или за 338 евро (c размещением в отдельном номере).