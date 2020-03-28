О том, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 необходимо отменить санкции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он написал послание лидерам стран G20, собравшимся 26 марта на виртуальный саммит.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.