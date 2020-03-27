Народный депутат Украины 4-7-го созывов Олег Царев рассказал, как из-за коронавируса изменится геополитическая ситуация в мире

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— почему президент Украины Владимир Зеленский закрыл своим гражданам въезд на Украину;

— как введение карантина отразится на экономике Украины;

— поможет ли Международный валютный фонд Украине;

— поможет ли Россия Украине?

Украинские власти решили продлить карантин до 24 апреля. Ранее он действовал до 3 апреля. Кроме того, правительство ввело режим ЧС по всей территории страны и закрыло границы государства для любых пассажирских перевозок в обе стороны.