Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— почему президент Украины Владимир Зеленский закрыл своим гражданам въезд на Украину;
— как введение карантина отразится на экономике Украины;
— поможет ли Международный валютный фонд Украине;
— поможет ли Россия Украине?
Украинские власти решили продлить карантин до 24 апреля. Ранее он действовал до 3 апреля. Кроме того, правительство ввело режим ЧС по всей территории страны и закрыло границы государства для любых пассажирских перевозок в обе стороны.