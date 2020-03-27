В данный момент крымчане подготовили к отправке гуманитарный груз для итальянцев, однако столкнулись к проблемой: правительство РФ 2 марта 2020 года издало указ, согласно которому физическим лицам запрещен вывоз жизненно важных товаров за границу.
Таким образом, необходимо доказать, что данный груз является гуманитарной помощью.
В специальном репортаже вы узнаете, к кому обратились севастопольцы за помощью.
В свою очередь, пока итальянские СМИ молчат, народ массово благодарит Россию. Посольство РФ в Риме получает сотни сообщений и комментариев в соцсетях с благодарностями от итальянцев.