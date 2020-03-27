В конце марта Россия отправила военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также 8 врачебно-сестринских бригад. Соответствующее видео опубликовали 27 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Таким образом, необходимо доказать, что данный груз является гуманитарной помощью. В специальном репортаже вы узнаете, к кому обратились севастопольцы за помощью. В свою очередь, пока итальянские СМИ молчат, народ массово благодарит Россию. Посольство РФ в Риме получает сотни сообщений и комментариев в соцсетях с благодарностями от итальянцев.