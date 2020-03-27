Польша и Литва, а вернее, профессиональные русофобы этих стран обеспокоены российской гуманитарной помощью Италии. Соответствующее видео опубликовали 26 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Азаров напомнил русофобам, сколько «ватный» Донбасс зарабатывал для Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В последние дни в Италию прибыли 15 российских самолетов для помощи в борьбе с инфекцией. Они доставили специалистов-вирусологов и оборудование для диагностики, а также аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.

Западные издания делают акцент на том, что помощь Италии в борьбе с коронавирусом — это прежде всего важный шаг на пути к отмене антироссийских санкций.

Помощь России на стала серьезным ударом по имиджу западных структур, в том числе НАТО и ЕС.