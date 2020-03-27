Они опасаются, что борьба российских вирусологов с коронавирусом у итальянцев приведет к усилению позиций Кремля в мире и ослабит трансатлантическую солидарность стран НАТО.
В последние дни в Италию прибыли 15 российских самолетов для помощи в борьбе с инфекцией. Они доставили специалистов-вирусологов и оборудование для диагностики, а также аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.
Западные издания делают акцент на том, что помощь Италии в борьбе с коронавирусом — это прежде всего важный шаг на пути к отмене антироссийских санкций.
Помощь России на стала серьезным ударом по имиджу западных структур, в том числе НАТО и ЕС.