Азаров напомнил русофобам, сколько «ватный» Донбасс зарабатывал для Украины
Азаров напомнил русофобам, сколько «ватный» Донбасс зарабатывал для Украины
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
Они опасаются, что борьба российских вирусологов с коронавирусом у итальянцев приведет к усилению позиций Кремля в мире и ослабит трансатлантическую солидарность стран НАТО. 

В последние дни в Италию прибыли 15 российских самолетов для помощи в борьбе с инфекцией. Они доставили специалистов-вирусологов и оборудование для диагностики, а также аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.

Западные издания делают акцент на том, что помощь Италии в борьбе с коронавирусом — это прежде всего важный шаг на пути к отмене антироссийских санкций.

Помощь России на стала серьезным ударом по имиджу западных структур, в том числе НАТО и ЕС.

 