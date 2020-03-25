Официальное решение по данному вопросу Международная морская организация (ИМО) может принять на 102 сессии Комитета по безопасности на море.
Она пройдет 13-22 мая 2020 года. Согласно правилам конвенции, Украина обязана каждые 5 лет проводить аудит всех институтов, которые подготавливают моряков.
Последний раз Украина не выполнила требования по подаче отчётности. К каким последствиям приведет сложившаяся ситуация?
Почему украинским морякам придется обучаться профессии повторно уже в России? Какую часть бюджета потеряет Украина?