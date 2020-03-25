Украинские морские дипломы могут перестать признавать на международном уровне. Это произойдет в том случае, если Украину внесут в «черный» список стран, которые не соблюдают нормы Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ). Подробнее - в сюжете Украина.ру

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Она пройдет 13-22 мая 2020 года. Согласно правилам конвенции, Украина обязана каждые 5 лет проводить аудит всех институтов, которые подготавливают моряков.

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