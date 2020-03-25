Украинский моряк стал пленником пиратов у берегов Нигерии
Украинский моряк стал пленником пиратов у берегов Нигерии
Официальное решение по данному вопросу Международная морская организация (ИМО) может принять на 102 сессии Комитета по безопасности на море.

Она пройдет 13-22 мая 2020 года. Согласно правилам конвенции, Украина обязана каждые 5 лет проводить аудит всех институтов, которые подготавливают моряков.

Последний раз Украина не выполнила требования по подаче отчётности. К каким последствиям приведет сложившаяся ситуация?

Почему украинским морякам придется обучаться профессии повторно уже в России? Какую часть бюджета потеряет Украина? 