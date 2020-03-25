Общественный деятель Александр Скубченко рассказал изданию Украина.ру об эффективности мер по борьбе с коронавирусом, которые предпринимают власти Украины, влиянии карантина на экономику страны, а также о возможном усилении главы МВД Арсена Авакова

На территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве. В Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях случаи заражения подтверждены впервые. Четыре человека погибло.