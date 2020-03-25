На территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве. В Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях случаи заражения подтверждены впервые. Четыре человека погибло.
На территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве. В Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях случаи заражения подтверждены впервые. Четыре человека погибло.
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