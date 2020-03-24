Украинский политолог Константин Бондаренко рассказал, почему введение чрезвычайного положения в стране выгодно Арсену Авакову

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент число заразившихся превышает 300 тысяч человек.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

До 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.