Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент число заразившихся превышает 300 тысяч человек.
Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе.
До 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.