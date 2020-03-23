Украинский экономист Александр Охрименко рассказал, как коронавирус повлияет на мировую экономику

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— как мировой кризис повлияет на экономику Украины;

— как спасти экономику страны;

— введут ли на Украине чрезвычайное положение.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе.

До 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.