Политолог Руслан Бизяев в скайп-интервью на YouTube-канале Украина.ру прокомментировал ряд актуальных тем:

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— как введения карантина отразится на экономике Украины;

— объявит ли Украина дефолт;

— заберет ли президент Украины Владимир Зеленский деньги у олигархов на борьбу с коронавирусом;

— поможет ли земельная реформа поправить финансовое положение Украины;

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

— распад ЕС: что будет делать Украина?

Число случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 260 тысяч человек. Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе.

До 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.