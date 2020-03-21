Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
- могут ли на Украине ввести режим чрезвычайного положения;

— как введения карантина отразится на экономике Украины;

— объявит ли Украина дефолт;

— заберет ли президент Украины Владимир Зеленский деньги у олигархов на борьбу с коронавирусом;

— поможет ли земельная реформа поправить финансовое положение Украины;

Мировой экономический кризис. Справка
Мировой экономический кризис. Справка
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
- коронавирус на Украине: ожидать ли Киеву масштабных протестов;

— распад ЕС: что будет делать Украина?

Число случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 260 тысяч человек. Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе.

До 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.